Potężne uderzenie w narkobiznes! Data publikacji 28.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału narkotykowego KMP w Lublinie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wprowadziła do obrotu około 100 kg narkotyków. Podczas zatrzymań z udziałem kontrterrorystów zlikwidowali 4 magazyny, w których przechowywane były narkotyki. Łącznie zabezpieczyli ponad 23 kg amfetaminy, marihuany, mefedronu oraz extasy. Zarzuty w sprawie usłyszało 6 podejrzanych. Zostali oni tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą grozi kara do 15 lat więzienia.

Realizacja była efektem śledztwa prowadzonego od 2024 roku przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KMP w Lublinie oraz Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji prokuratury Krajowej. Z ustaleń w sprawie wynikało, że na terenie Lublina i okolic działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków.

W zatrzymania zaangażowani zostali policjanci z kilku wydziałów KMP w Lublinie, a także funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznej KGP oraz SPKP KWP Lublin. Z posiadanych informacji wynikało, iż w procederze biorą udział wielokrotnie notowani przestępcy, mogący posiadać przy sobie broń lub niebezpieczne przedmioty. Jeden z nich w przeszłości odbywał karę więzienia za zabójstwo.

Funkcjonariusze niemal jednocześnie weszli na kilka adresów w Lublinie i okolicach. W trakcie przeszukań zatrzymali 6 mężczyzn w wieku od 22 do 41 lat. Podczas czynności zlikwidowali 4 magazyny, w których przechowywane były narkotyki. Łącznie zabezpieczyli ponad 23 kg amfetaminy, marihuany, mefedronu oraz extasy, a także pieniądze w kwocie 50 000 złotych. Dodatkowo funkcjonariusze odnaleźli około 1000 paczek papierosów bez akcyzy. Jak wynika z ustaleń mężczyźni brali udział w obrocie przeszło 100 kg narkotyków, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu.

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Podejrzani odpowiedzą za udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków i uczynienie sobie z tego procederu stałego źródła dochodu za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 38-latek i 39-latek usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a 22-latek udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszyscy zatrzymani na wniosek śledczych zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą grozi kara do 15 lat więzienia.

nadkomisarz Kamil Gołębiowski