Uciekał quadem przez centrum Lublina. 34-latek usłyszał zarzuty Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z IV Komisariatu Policji w Lublinie zatrzymali 34-letniego obywatela Gruzji, który uciekając quadem przed policjantami, w centrum Lublina stwarzał poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu. W trakcie jazdy zmuszał pieszych do ucieczki z toru jazdy, poruszał się chodnikiem, wjeżdżał w miejsca objęte zakazem ruchu oraz doprowadzał do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Ponadto okazało się, że ma zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty. Policjanci skierowali również wniosek do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej obcokrajowca do opuszczenia Polski.

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Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 21:30 w centrum Lublina. Kierujący quadem nie zatrzymał się do kontroli drogowej i rozpoczął ucieczkę ulicami miasta. Policjanci podjęli za nim pościg.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna, uciekając przez centrum Lublina, jechał między innymi w rejonie Placu Litewskiego, Alei Racławickich, ulicy Zielonej, Świętoduskiej oraz Niecałej. Podczas ucieczki nie stosował się do poleceń policjantów, znaków drogowych i stwarzał zagrożenie dla pieszych oraz innych kierujących. W trakcie jazdy zmuszał pieszych do ucieczki z toru jazdy, poruszał się chodnikiem, wjeżdżał w miejsca objęte zakazem ruchu oraz doprowadzał do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Pojazd został odnaleziony i zabezpieczony przez policjantów na parkingu przy ulicy Niecałej. Sprawą zajęli się kryminalni z IV Komisariatu Policji w Lublinie. Dzięki wykonanym czynnościom operacyjnym ustalili, kto kierował quadem. 34-letni obywatel Gruzji został zatrzymany.

Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania pojazdem pomimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Odpowie również za wykroczenia popełnione podczas niebezpiecznej jazdy ulicami Lublina, w tym stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na poczet przyszłej kary zabezpieczono od niego pieniądze w kwocie 20 tysięcy złotych. Po wykonaniu czynności został doprowadzony do placówki Straży Granicznej. Policjanci wnioskują o wydanie decyzji zobowiązującej obcokrajowca do opuszczenia terytorium Polski.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczkę grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Część pościgu została zarejestrowana przez kamery Centrum Monitoringu Wizyjnego Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. Monitoring okazał się pomocny w ustaleniu i zatrzymaniu kierowcy quada.

podinspektor Kamil Gołębiowski