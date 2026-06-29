Dwóch braci tymczasowo aresztowanych za rozbój z użyciem noża - AktualnościKMP Lublin

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Dwóch braci tymczasowo aresztowanych za rozbój z użyciem noża

Data publikacji 29.06.2026
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Policjanci z Komisariatu Policji w Niemcach wraz z kryminalnymi z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, w wyniku działań operacyjnych, zatrzymali sprawców rozboju. W jednym z marketów na terenie miejscowości Niemce, dwóch braci dokonało rozboju na kasjerce sklepu. Posługując się nożem, grozili kobiecie pozbawieniem życia i zabrali z kasy prawie 4 000 złotych. Sąd zastosował wobec nich areszt tymczasowy na okres 3 – miesięcy. Jeden z mężczyzn odpowie w warunkach recydywy.

Film Dwóch braci tymczasowo aresztowanych za rozbój z użyciem noża.

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Zamaskowani mężczyźni, posługując się nożem, grozili kobiecie uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia. Zabrali prawie 4 000 złotych ze sklepowej kasetki i uciekli. 

Do zatrzymania doszło w wyniku działań operacyjnych policjantów z Wydziału Kryminalnego KMP w Lublinie i Komisariatu Policji w Niemcach. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Okazali się braćmi.  Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury i zastosował wobec sprawców areszt tymczasowy na okres 3 – miesięcy.

Policjanci prowadzą zatrzymanego mężczyznę.

33 – latek i 44- latek usłyszeli już zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jeden z braci za przestępstwo odpowie w warunkach recydywy.

Policjanci prowadzą zatrzymanego mężczyznę.

Sprawcy rozboju z użyciem noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. W warunkach recydywy wobec sprawcy rozboju sąd może wymierzyć karę do 30 lat pozbawienia wolności.

Podinspektor Kamil Gołębiowski / MG

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