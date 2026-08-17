Poszukiwany ENA za brutalne rozboje z użyciem broni wpadł po 17 latach w Wielkiej Brytanii Data publikacji 17.08.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób KMP w Lublinie przy wsparciu funkcjonariuszy z BMWP KGP doprowadzili do zatrzymania 53-latka, który od 17 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie dwóch Europejskich Nakazów Aresztowania oraz listów gończych. Odpowie za brutalne rozboje z użyciem broni, do których dochodziło na terenie Lublina i regionu. Wśród pokrzywdzonych byli między innymi pracownicy jubilera oraz punktów zakładów bukmacherskich. 53-latek wpadł na terenie Wielkiej Brytanii i został już ekstradowany do Polski. Decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu.

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Sprawa dotyczy przestępstw, do których dochodziło kilkanaście lat temu. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna działał wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, które zostały już wcześniej zatrzymane. Sprawcy mieli posługiwać się bronią palną, grozić pokrzywdzonym, a następnie zabierać pieniądze, wartościowe przedmioty oraz wyroby złotnicze. Do napadów dochodziło w Lublinie oraz w Chełmie.

Podczas jednego ze zdarzeń sprawcy wtargnęli do pomieszczenia kasowego w jednej z lubelskich hurtowni, gdzie przy użyciu broni palnej usiłowali zmusić pokrzywdzonych do wydania gotówki w kwocie pół miliona złotych.

Kolejne zdarzenia dotyczyły między innymi napadów na jubilera oraz punkty zakładów bukmacherskich. W tych przypadkach sprawcy również mieli używać broni lub przedmiotów przypominających broń, zastraszać pracowników i doprowadzać ich do stanu bezbronności.

53-latek od 2009 roku ukrywał się przed organami ścigania. Był poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych oraz Europejskich Nakazów Aresztowania. Ustalenia dotyczące miejsca jego pobytu prowadzili policjanci z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego KMP w Lublinie. W działaniach wspierali ich funkcjonariusze z Wydziału Wsparcia Poszukiwań BMWP KGP. Dzięki konsekwentnej pracy poszukiwawczej mężczyzna został namierzony i zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii.

Po ekstradycji do Polski 53-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty rozbojów z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Następnie trafił do sądu, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

podinspektor Kamil Gołębiowski