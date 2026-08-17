Tymczasowy areszt dla sprawcy oszustwa. 41-latek odpowie w warunkach recydywy Data publikacji 17.08.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z "mienia" Komendy Miejskiej Policji w Lublinie prowadzili wzmożone działania przeciwko oszustom metodą na policjanta na terenie miasta. W wyniku działań operacyjnych i na podstawie ustaleń własnych policjanci zatrzymali 41 – letniego sprawcę oszustw. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 – miesięcy.

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Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na terenie miasta Lublin. Funkcjonariusze, prowadząc działania przeciwko oszustom, wpadli na trop jednego ze sprawców działających metodą na policjanta.

Dzięki wzmożonej pracy operacyjnej, funkcjonariusze zatrzymali 41 – latka, który usiłował dokonać oszustwa na szkodę 76- letniej mieszkanki Lublina. Kobieta była przekonana, że ma pomóc policjantom z schwytaniu groźnego przestępcy.

Ważną rolę w zapobiegnięciu oszustwu odegrał jeden z sąsiadów 76 – latki. Mężczyzna, stojąc na balkonie, zauważył spadającą siatkę, którą wyrzuciła pokrzywdzona. Nie zastanawiając się długo, podniósł ją i odniósł właścicielce. Jak się później okazało, w tajemniczej siatce znajdowała się znaczna suma pieniędzy, którą 76 – latka przygotowała dla oszusta.

41 – latek udał się po odbiór pieniędzy, których jednak nie znalazł. Zamiast siatki ze znaczną sumą, czekali na niego funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Policjanci zatrzymali sprawcę. Następnie na wniosek policji i prokuratury, sąd zastosował wobec 41 – latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 – miesięcy. Mężczyzna za swoje czyny odpowie w warunkach recydywy.

Za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Popełnienie tego przestępstwa w warunkach recydywy, skutkuje zaostrzeniem odpowiedzialności karnej do 12 lat pozbawienia wolności.

Podinspektor Kamil Gołębiowski / MG