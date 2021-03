Skończyło się na groźnie wyglądającej kolizji Data publikacji 24.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny zderzenia karetki pogotowia z samochodem marki kia. W wyniku groźnie wyglądającej kolizji jadący na sygnałach ambulans został wytrącony z toru jazdy i przewrócił się na bok. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej. Na szczęście skończyło się na ogólnych potłuczeniach. Nagranie pochodzi z kamer miejskiego monitoringu. Apelujemy o ostrożność!

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło wczoraj przed godziną 16. na skrzyżowaniu alei Tysiąclecia i Unii Lubelskiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż kierujący karetką transportową na sygnałach świetlnych i dźwiękowych zjeżdżał z ronda w kierunku alei Unii Lubelskiej. W pewnym momencie doszło do zderzenia z jadącym na wprost samochodem marki Kia, który w tym czasie wjechał na skrzyżowanie. W wyniku kolizji wytrącony z toru jazdy ambulans przewrócił się na bok. Dwie osoby jadące karetką przewieziono do szpitala. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Zarówno 24-letni kierowca karetki jak i 33-latek siedzący za kierownicą kii byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny kolizji.

komisarz Kamil Gołębiowski