58-latek wpadł w „oko” kamery w policyjnym bmw. Pędził z prędkością ponad 200 km/h Data publikacji 07.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z lubelskiej drogówki zatrzymali kierowcę opla, który na drodze ekspresowej pędził z prędkością 207 km/h. 58-letni mężczyzna został ukarany mandatem i zostało nałożonych na niego 10 punktów karnych. Niebezpieczną jazdę zarejestrowało „oko” kamery w policyjnym bmw.

Jedź bezpiecznie! - przestrzegaj przepisów, nie przekraczaj dozwolonej prędkości, nie wyprzedzaj w miejscach niedozwolonych, zwracaj uwagę na innych uczestników ruchu drogowego, a wszyscy bezpiecznie dotrą do celu. Takie apele policjanci kierują do uczestników ruchu drogowego, przy każdej nadarzającej się okazji. Niestety nie wszyscy biorą sobie te rady do serca.

W niedzielę funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie patrolując radiowozem nieoznakowanym trasę S-12/17 zauważyli szybko jadący samochód marki Opel. Kierujący nie zwracał uwagi na ograniczenie prędkości i lewym pasem wyprzedzał kolejne pojazdy. Funkcjonariusze widząc niebezpieczną jazdę od razu dokonali pomiarów prędkości. Jak się okazało w „oku” policyjnej kamery zarejestrowana została prędkość 207 km/h . Pojazd w pierwszym bezpiecznym miejscu został zatrzymany. Za kierownicą samochodu siedział 58-letni mężczyzna. Funkcjonariusze ukarali kierującego mandatem w kwocie 400 złotych oraz nałożyli na niego 10 punktów karnych.

komisarz Kamil Gołębiowski

