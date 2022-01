Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wprowadzającą na targowiska papierosy bez akcyzy Data publikacji 20.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy funkcjonariusze rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wprowadzeniem do obrotu papierosów bez polskich znaków akcyzy. W sprawie zatrzymano 14 osób wieku od 31 do 55-lat. Podejrzani wprowadzali bezakcyzowe wyroby m.in. na lubelskie targowiska. Łączna wartość uszczuplenia należności publiczno-prawnych to prawie 4,5 mln złotych. W trakcie przeszukań zlikwidowano wytwórnie alkoholu oraz papierosów.

Zorganizowaną grupę przestępczą rozpracowali operacyjni z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie. Na trop przestępców funkcjonariusze wpadli podczas czynności na jednym z lubelskich targowisk. Na tej podstawie w 2020 roku zostało wszczęte śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Północ.

W takcie prowadzonych czynności policjanci i prokuratorzy ustalili, że członkowie grupy w okresie od października 2019 roku do listopada 2020 roku uczestniczyli w obrocie ponad 200 tysiącami paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kontrabanda trafiała głównie na lubelskie targowiska oraz na mniejsze bazary w województwie mazowieckim i łódzkim. Łączną wartość uszczuplenia należności publiczno-prawnych oszacowano na blisko 4,5 mln złotych.

Do zatrzymania przestępców doszło w ostatni wtorek. Wcześnie rano funkcjonariusze z komend miejskiej i wojewódzkiej Policji w Lublinie, wspierani przez kontrterrorystów z Lublina, Radomia, Łodzi i Warszawy weszli jednocześnie do kilkunastu domów i mieszkań na terenie 3 województw. W trakcie czynności zatrzymanych zostało 14 osób w wieku od 31 do 55 lat. Wśród nich znaleźli się pomysłodawcy całego procederu oraz wytwórcy, hurtownicy i dostawcy bezakcyzowych wyrobów.

Podczas czynności policjanci zlikwidowali dwie nielegalne wytwórnie papierosów oraz alkoholu. Dodatkowo w trakcie przeszukań zabezpieczono ponad 2000 litrów alkoholu bez akcyzy, przeszło 13 tysięcy sztuk papierosów, kilkadziesiąt kilogramów krajanki, linie produkcyjne oraz kartony i opakowania na gotowe produkty.

Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zajęli samochody i pieniądze o łącznej wartości blisko 300 tysięcy złotych. Zatrzymani trafili do Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ, gdzie usłyszeli zarzuty popełnienia szeregu przestępstw karno-skarbowych oraz kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec 3 osób na wniosek prokuratury, sąd zastosował najsurowsze środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Kolejnych 11 osób oddanych zostało pod dozór Policji. W tych przypadkach dodatkowo zastosowano poręczenia majątkowe.

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą 44-latkowi z Lublina grozi do 10 lat więzienia. Pozostali zatrzymani muszą się liczyć z wyrokami do 5 lat więziania.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

komisarz Kamil Gołębiowski