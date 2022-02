„Z miłości do bezpieczeństwa pieszych” Data publikacji 14.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Walentynki to idealny dzień, aby przypomnieć uczestnikom ruchu drogowego, że prawdziwa miłość to odpowiedzialność za drugiego człowieka. W trosce o bezpieczeństwo pieszych oraz osób im bliskich policjanci lubelskiej drogówki oraz pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie przeprowadzili dziś akcję „Z Miłość do bezpieczeństwa pieszych”.

Nadmierna prędkość, alkohol, nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, pośpiech, przemęczenie, roztargnienie, to główne przyczyny wypadków drogowych. Z pewnością znacznej części zdarzeń można by uniknąć, gdyby kierowcy i piesi stosowali się do zasad bezpieczeństwa i wykazywali się większą odpowiedzialnością.

Obchodzone dziś Walentynki to doskonała okazja, by przypomnieć zasady bezpiecznych zachowań na drodze. Prawdziwa miłość to również odpowiedzialność i troska nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale również o bezpieczeństwo innych.

Dzisiejsza akcja pod nazwą „Z miłości do bezpieczeństwa pieszych” zorganizowana przez Wydział Ruchu Drogowego KMP w Lublinie oraz WORD w Lublinie miała na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa pieszym, a także uświadomienie im zagrożeń wynikających z łamania przepisów. Podczas działań policjanci i pracownicy WORD uczulali mieszkańców Lublina na zachowanie wzmożonej czujności w rejonie przejść dla pieszych, przypominali o konieczności noszenia odblasków, informowali o konsekwencjach popełnianych wykroczeń. Dodatkowo każdy uczetnik ruchu otrzymał pakiet odblasków.

komisarz Kamil Gołębiowski