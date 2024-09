Rozbita zorganizowana grupa przestępcza produkująca sterydy anaboliczne! Data publikacji 05.09.2024 Powrót Drukuj Zlikwidowaliśmy zorganizowaną grupę przestępczą i nielegalną fabrykę sterydów anabolicznych oraz produktów medycznych. Na miejscu wspólnie z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej zabezpieczyliśmy linię produkcyjną oraz kilka tysięcy opakowań produktów. Jak wynika z ustaleń sprawcy stworzyli własną markę sterydów anabolicznych, a następnie w Internecie oferowali je do sprzedaży. By nie dać się złapać, co jakiś czas zmieniali miejsce produkcji. Zatrzymaliśmy 7 osób, a 5 z nich zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.

Realizacja sprawy jest efektem podpisanego porozumienia i wspólnych działań ze strony policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie oraz funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, iż na terenie województwa lubelskiego działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się produkcją i rozprowadzaniem na terenie Unii Europejskiej środków farmaceutycznych bez wymaganego zezwolenia. Operacyjni ustalili, że sprawcy stworzyli własną markę sterydów anabolicznych, a następnie w Internecie oferowali je do sprzedaży. Proceder miał trwać od 2019 roku. Członkowie grupy w tym czasie zrealizowali kilka tysięcy przesyłek. By nie dać się złapać, co jakiś czas zmieniali miejsce produkcji.

Film Grupa przestępcza produkująca sterydy anaboliczne Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Grupa przestępcza produkująca sterydy anaboliczne (format mp4 - rozmiar 25.99 MB)

We wtorek policjanci z KMP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz przy udziale Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Polskiej Agencji Antydopingowej weszli na jedną z posesji w Chełmie. Tam na gorącym uczynku zatrzymali osoby wytwarzające nielegalne produkty medyczne. Sprawcy kompletnie nie spodziewali się zatrzymania.

Funkcjonariusze podczas przeszukania zabezpieczyli linię produkcyjną, półprodukty oraz kilka tysięcy opakowań gotowych substancji farmaceutycznych. Łącznie w sprawie zatrzymanych zostało 7 osób w wieku od 31 do 48 lat.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzania i wprowadzania do obrotu bez zezwolenia produktów medycznych i sterydów anabolicznych oraz sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób.

Wczoraj na wniosek śledczych 5 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Dwie osoby trafiły pod dozór. Dodatkowo zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli pieniądze oraz samochody o łącznej wartości około 60 000 złotych.

Za te przestępstwa grozi do 8 lat więzienia.

nadkomisarz Kamil Gołębiowski / KWP w Lublinie