Zatrzymany na gorącym uczynku. Sprawca oszustwa wyłudził 120 000 złotych Data publikacji 23.02.2026 Powrót Drukuj 33 – letni mieszkaniec Łodzi został tymczasowo aresztowany. Dzięki wzmożonym działaniom policjantów, sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie oszustwa na kwotę 120 000 złotych oraz próby dokonania kolejnego oszustwa. Działał metodą „na lekarza”. Druga próba oszustwa okazała się bezskuteczna. Sprawca usłyszał już zarzuty. Apelujemy o zachowanie ostrożności.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie prowadzili czynności w związku z oszustwem, które miało miejsce na terenie Lublina. 33 – letni mieszkaniec Łodzi dokonał oszustwa przy pomocy metody ,,na lekarza”. Do 89 – letniego mieszkańca Lublina zadzwonił mężczyzna, podając się za lekarza. W rozmowie sprawca przekazał wiadomość, że syn pokrzywdzonego jest ciężko chory i potrzebuje pieniędzy na leczenie. Usiłował także namówić 89 – latka do zaciągnięcia kredytu w celu pomocy. Około 1 w nocy, u pokrzywdzonego, przy ulicy Męczenników Majdanka, pojawił się nieznany mężczyzna podający się za osobę ze szpitala. Sprawca odebrał od pokrzywdzonego umówioną gotówkę. Mieszkaniec Lublina tym sposobem stracił 120 000 złotych.

Kilka dni później 33 letni mężczyzna powrócił do Lublina, celem dokonania kolejnych oszustw. Mężczyzna usiłował również dokonać oszustwa na szkodę 86 -letniej mieszkanki Lublina. Pod legendą pomocy ciężko choremu synowi, zamierzał odebrać od kobiety 20 000 złotych w gotówce i biżuterię o wartości około 100 000 złotych. Zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonej i skuteczne działanie policjantów. W czwartek został zatrzymany na gorącym uczynku.

Policjanci w związku ze wcześniejszym działaniem sprawcy prowadzili wzmożone działania na terenie miasta. W wyniku pracy operacyjnej mężczyzna został namierzony i zatrzymany na gorącym uczynku, znajdując się w swoim aucie, przy ulicy Hirszfelda. 33 – latek stawiał opór i nie chciał otworzyć drzwi pojazdu. Policjanci po uprzednim użyciu siły, w postaci wybicia szyby w aucie, zatrzymali oszusta. Ta próba oszustwa skutecznie została udaremniona, dzięki skutecznym działaniom funkcjonariuszy.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony przez policjantów do prokuratury. Sprawca usłyszał zarzuty dokonania oszustwa i usiłowaia dokonania oszustwa. Na wniosek policjantów i prokuratora Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował wobec 33 – latka tymczasowy areszt. Podejrzany spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Grozi mu za to do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o szczególne zachowanie ostrożności w kwestii rozporządzania swoim mieniem. Prosimy o nieprzekazywanie oszczędności w nieuprawnione ręce. Oszuści działają z wykorzystaniem różnych metod, dlatego zachowujmy czujność.

Podinspektor Kamil Gołębiowski / MG