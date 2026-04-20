Rozbiliśmy zorganizowaną grupę przestępczą i zabezpieczyliśmy blisko 5 mln papierosów! Data publikacji 20.04.2026 Powrót Drukuj Trzej mężczyźni odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem kontrabandą. Zostali zatrzymali przez lubelskich policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 5 000 000 sztuk papierosów oraz narkotyki. Nielegalny towar przechowywali w magazynach oraz ciężarówce. Sprawcy związani byli ze środowiskiem pseudokibiców.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z wydziału zajmującego się przestępczością gospodarczą KMP w Lublinie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach. Początkiem ustaleń była kontrola, jaką przeprowadzili funkcjonariusze z drogówki. Mundurowi zatrzymali busa marki Iveco. Autem podróżowało 2 mężczyzn. Szybko okazało się, że są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców. W pojeździe policjanci odnaleźli nielegalne papierosy oraz ponad 300 g marihuany.

Powiadomieni o sprawie operacyjni natychmiast namierzyli magazyn, gdzie przechowywane były wyroby bez akcyzy. Łącznie zabezpieczonych zostało 870 000 sztuk papierosów. Jak się okazało, to był dopiero początek zatrzymań. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. 55-latek został tymczasowo aresztowany. Wobec 42-latka zastosowano środki wolnościowe.

Zajmujący się sprawą policjanci z wydziału zajmującego się przestępczością gospodarczą rozpoczęli skrupulatne czynności operacyjne i procesowa. Po kilku tygodniach, ustalenia doprowadziły ich do 49-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego. W czasie przeszukań w ustalonych magazynach oraz w ciężarówce marki MAN funkcjonariusze zabezpieczyli 3 800 000 sztuk papierosów bez akcyzy. Dodatkowo funkcjonariusze odnaleźli dwie naczepy półproduktów do wytwarzania i pakowania nielegalnych wyrobów (kleje, opakowania, folie, agregaty) oraz kilkadziesiąt kilogramów krajanki tytoniowej. Na poczet przyszłej kary zabezpieczony został samochód ciężarowy o wartości 50 000 złotych.

49-latek usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem kontrabandą. Mężczyzna na wniosek policjantów i prokuratora został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 8 lat więzienia.

podinspektor Kamil Gołębiowski