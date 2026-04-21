Mocne uderzenie w lubelski narkobiznes. 23-latek ukrywał prawie 15 kilogramów narkotyków Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj To poważny cios wymierzony w lubelski narkobiznes. Kryminalni z VI komisariatu, zatrzymali 23-letniego mieszkańca Lublina podejrzanego o udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Podczas przeszukania w jego mieszkania oraz piwnicy policjanci zabezpieczyli ponad 11 kilogramów mefedronu, ponad 3 kilogramy marihuany, a także amfetaminę, haszysz i grzybki halucynogenne. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt.

W piątek kryminalni z VI Komisariatu Policji w Lublinie, zatrzymali mieszkańca miasta podejrzanego o wprowadzanie do obrotu środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Realizacja była możliwa dzięki współpracy operacyjnej z policjantami z III Komisariatu Policji w Lublinie.

Policyjne ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy do miejsca, w którym mogły być przechowywane znaczne ilości narkotyków. W trakcie przeszukania lokalu mieszkalnego zajmowanego przez 23-latka oraz należącej do niego piwnicy policjanci ujawnili i zabezpieczyli środki odurzające i substancje psychotropowe w postaci marihuany, amfetaminy, haszyszu, mefedronu oraz grzybków halucynogennych. Ujawniono również ampułki, wymagające skrupulatnych badań.

Największe ilości stanowiły mefedron o łącznej wadze przekraczającej 11 kilogramów oraz marihuana o wadze ponad 3 kilogramów. Z ustaleń śledczych wynika, że narkotyki były przechowywane najprawdopodobniej w celu dalszej dystrybucji.

Podczas realizacji policjanci zabezpieczyli również dwa sejfy, laptop, telefony komórkowe oraz gotówkę w kwocie przekraczającej 60 tysięcy złotych.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów dotyczących uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Mężczyzna zarzuty usłyszał w Prokuraturze Rejonowe w Lublinie.

Wobec podejrzanego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzanemu grozi kara do 12 lat więzienia.

podinspektor Kamil Gołębiowski