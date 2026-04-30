Ekspedientka okradała paczki z markową odzieżą i kosmetykami. Usłyszała 48 zarzutów Data publikacji 30.04.2026 Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie, wspólnie z funkcjonariuszami z VII komisariatu, zatrzymali 37-letnią mieszkankę Lublina podejrzaną o dokonanie 48 oszustw internetowych. Kobieta miała zamawiać towary na fikcyjne dane, a przesyłki kierować do swojego miejsca pracy. Po otrzymaniu paczek wyjmowała część rzeczy, a następnie odsyłała niekompletne zamówienia. Jej plan szybko się posypał, bo do zamówień podawała własny numer telefonu.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, działając wspólnie z funkcjonariuszami z VII Komisariatu Policji, zatrzymali 37-letnią mieszkankę Lublina. Kobieta jest podejrzana o serię oszustw internetowych, których miała dopuścić się w okresie od lipca 2025 roku do marca 2026 roku.

Z ustaleń policjantów wynika, że 37-latka zatrudniła się w sklepie osiedlowym po to, by na fikcyjne dane dokonywać zakupów w sklepach internetowych. Przesyłki zamawiała właśnie do miejsca swojej pracy. Imiona, nazwiska i adresy odbiorców były zmyślone. Zamawiała za pobraniem - między innymi obuwie, ubrania, torebki, perfumy oraz kosmetyki.

Po odebraniu paczek wyjmowała z nich część zamówionych przedmiotów, a następnie dokonywała zwrotów już niekompletnych przesyłek, przedstawiając je jako nieodebrane przez wskazanych w zamówieniach odbiorców. W ten sposób doprowadziła do strat o łącznej wartości przekraczającej 20 tysięcy złotych.

Jak ustalili policjanci, sposób działania kobiety od początku nie dawał jej większych szans na bezkarność. Choć posługiwała się fikcyjnymi danymi, do zamówień podawała własny numer telefonu. To między innymi ten błąd pozwolił funkcjonariuszom na szybkie powiązanie jej z przestępczym procederem.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci odzyskali mienie o wartości nie mniejszej niż 10 tysięcy złotych. Były to między innymi buty, ubrania, torebki, perfumy oraz kosmetyki. Na poczet przyszłej kary zabezpieczono również pieniądze.

37-latka usłyszała 48 zarzutów oszustwa. O jej dalszym losie zdecyduje sąd. Podejrzanej grozi do 8 lat więzienia.

podinspektor Kamil Gołębiowski