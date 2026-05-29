3 miesiące aresztu za oszustwo „na lekarza" Data publikacji 29.05.2026

Do oszustwa metodą „na lekarza” doszło w połowie maja. Sprawcy zadzwonili do mieszkanki powiatu lubelskiego. W trakcie rozmowy fałszywy lekarz przekonał kobietę, że jej córka przebywa w szpitalu i pilnie potrzebuje drogiego leku. Seniorka została poproszona o przygotowanie wszystkich oszczędności. Po pieniądze zgłosił się kurier. Emerytka przekazała ponad 10 000 złotych oraz przeszło 5 000 funtów brytyjskich.

Nad sprawą od samego początku pracowali policjanci z wydziału „mienia” komendy miejskiej w Lublinie. Biorący udział w przestępstwie 43 lat latek został zatrzymany w Warszawie przy współpracy z Zarządem w Warszawie CBŚP, a następnie przewieziony do Lublina. Jak się okazało, mężczyzna był już wielokrotnie notowany za tego typu oszustwa oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Zatrzymany usłyszał zarzut. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa.

Grozi mu do 8 lat więzienia.

podinspektor Kamil Gołębiowski