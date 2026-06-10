Funkcjonariusze zlikwidowali magazyn z podrobionymi perfumami o czarnorynkowej wartości ponad 1,5 mln złotych Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przy wsparciu Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego namierzyli i zlikwidowali magazyn z podrobionymi perfumami oraz obuwiem. Zatrzymany 33-latek oferował do sprzedaży podrobione produkty znanych marek na transmisjach live oraz portalach społecznościowych. Realizacja była efektem materiałów operacyjnych zgromadzonych przez lubelskich policjantów. Wstępnia wartość czarnorynkowa zabezpieczonych produktów to ponad 1,5 mln złotych.

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Do realizacji doszło na terenie powiatu świdnickiego. Operacyjni z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, na podstawie własnych ustaleń operacyjnych, dotarli do informacji o mężczyźnie, który może zajmować się przechowywaniem oraz wprowadzaniem do obrotu podrobionych produktów z zastrzeżonymi znakami towarowymi. W działaniach policjantów wspierali funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Podczas czynności zabezpieczono około 2500 sztuk podrobionych perfum znanych marek oraz kilkanaście sztuk markowych butów.

Do sprawy zatrzymany został 33-latek z terenu powiatu świdnickiego. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna przechowywał zabezpieczony towar oraz wprowadzał go do obrotu za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz transmisji live.

Wstępna wartość czarnorynkowa zabezpieczonych towarów to ponad 1,5 mln. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzić będzie Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Lublinie.

Za wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi grozi odpowiedzialność karna. W przypadku uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu grozi kara do 5 lat więzienia.

podinspektor Kamil Gołębiowski