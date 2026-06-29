Zatrzymany za „drift”, ma do odbycia karę 8 lat pozbawienia wolności Data publikacji 29.06.2026 Powrót Drukuj "Drift" miał zrobić wrażenie, ale największe wrażenie zrobił w wyniku policyjnej kontroli. Gdy policjanci zatrzymali "driftujące" BMW okazało się, że kierujący pojazdem 29 - latek jest poszukiwany do odbycia kary 8 lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Dalszą trasę mężczyźnie wyznaczyli policjanci z Komisariatu I Policji w Lublinie. Teraz czeka go do odbycia zaległy wyrok.

Do zdarzenia doszło na jednym ze skrzyżowań na terenie Lublina. Policjanci z Komisariatu I Policji w Lublinie podczas wykonywania czynności służbowych zatrzymali do kontroli pojazd marki BMW. Kierujący pojazdem wykonywał manewr „driftu”, czym spowodował realne zagrożenie w ruchu drogowym.

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Jak się okazało po zatrzymaniu i wylegitymowaniu kierującego pojazdem, był to 29 – letni mieszkaniec Lublina poszukiwany celem odbycia kary 8 lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Sprawca został zatrzymany, a swoją podróz zakończył w policyjnym radiowozie. Mężczyzna w trakcie interwencji, był agresywny, w związku z czym wobec 29 – latka zastosowano środki ochronne. Po zakończonych badaniach został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Teraz czeka go zaległa odsiadka.

Przypominamy, że celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu jest prawnie zabronione i podlega wysokiej grzywnie i jest karane co najmniej 10 punktami karnymi. Może skutkowac również cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami. Apelujemy o rozsądek i przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

Podinspektor Kamil Gołębiowski / MG