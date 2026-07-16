Zabezpieczyliśmy prawie 1300 roślin konopi i 4 kg suszu marihuany. 38-latek został tymczasowo aresztowany Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Lublinie zlikwidowali plantację konopi innych niż włókniste prowadzoną w Rykach. Podczas realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 1300 roślin konopi oraz 4 kilogramy suszu marihuany. Zatrzymany w tej sprawie 38-latek usłyszał zarzuty: uprawy, wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Wczoraj sąd tymczasowo aresztował go na okres 3 miesięcy.

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Realizacja sprawy była efektem współpracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Lublinie oraz Prokuratury Rejonowej w Puławach. Funkcjonariusze, analizując zgromadzone materiały, wpadli na trop plantacji konopi prowadzonej na terenie Ryk.

Podczas przeszukań policjantów z wydziału narkotykowego wspierali funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną KMP w Lublinie oraz kryminalnych z komendy w Rykach. Na miejscu zabezpieczono 1288 roślin konopi innych niż włókniste, 4 kilogramy suszu marihuany oraz narzędzia i wyposażenie służące do prowadzenia uprawy, w tym namioty.

38-latek tłumaczył policjantom, że rośliny miały być przeznaczone na legalne olejki konopne. Zabezpieczony materiał został jednak poddany badaniom przez biegłego. Ich wyniki potwierdziły, że były to zabronione środki odurzające.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty dotyczące uprawy, wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających.

Wczoraj sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec 38-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za przestępstwa narkotykowe popełnione przez mężczyznę grozi do 20 lat więzienia.

podinspektor Kamil Gołębiowski