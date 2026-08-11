Pieszy przechodził przez drogę ekspresową. Sprawą zajmują się lubelscy policjanci Data publikacji 11.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Przestępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym KMP w Lublinie wyjaśniają okoliczności bardzo niebezpiecznej sytuacji, do której doszło prawdopodobnie na drodze S-17 w rejonie miejscowości Bogucin. Na nagraniu przesłanym na policyjną skrzynkę „Stop Agresji Drogowej” widać pieszego, który pomiędzy pędzącymi samochodami przechodzi przez jezdnię, stwarzając realne zagrożenie dla siebie oraz kierujących.

Nagranie wpłynęło na skrzynkę „Stop Agresji Drogowej”. Widać na nim mężczyznę poruszającego się po jezdni, po której z dużą prędkością przemieszczają się pojazdy. Sytuacja była wyjątkowo niebezpieczna i mogła doprowadzić do tragicznych konsekwencji.

Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału Przestępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym KMP w Lublinie. Funkcjonariusze ustalają tożsamość mężczyzny, dokładne miejsce zdarzenia oraz jego przebieg. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do sytuacji doszło prawdopodobnie na drodze S-17 w okolicy miejscowości Bogucin.

Policjanci będą prowadzić czynności w kierunku stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz korzystania przez pieszego z drogi niedostępnej dla ruchu pieszych. Sprawa może zostać skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie.

Przypominamy, że piesi nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych. Takie zachowanie jest skrajnie niebezpieczne. Kierowca poruszający się trasą szybkiego ruchu ma bardzo mało czasu na reakcję, a nagłe pojawienie się pieszego na jezdni może doprowadzić do tragedii.

podinspektor Kamil Gołębiowski