40 – latek tymczasowo aresztowany. Wyłudził od kobiety ponad 110 000 złotych Data publikacji 17.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z „Mienia” Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zatrzymali 40 – latka, będącego sprawcą oszustw. Mężczyzna budował bliskie relacje z kobietami, a następnie wyłudzał od nich pieniądze. 46 – latka straciła ponad 110 000 złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i najbliższe 3 – miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Do zatrzymania oszusta doszło w ubiegłym tygodniu przez funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie na terenie Okuninki. 40 – letni mieszkaniec powiatu włodawskiego został zatrzymany w związku ze zgłoszeniem pokrzywdzonej, będącej 46 – letnią mieszkanką Lublina, która padła ofiarą jego działań.

Z informacji przekazanych przez kobietę wynikało, że mężczyzna, posługujący się fałszywymi danymi, nawiązał z nią kontakt na początku tego roku. 40 – latek przez kilka miesięcy budował zaufanie pokrzywdzonej, obiecując jej wspólną przyszłość. Najpierw zapewniał ją o budowaniu wspólnego życia, następnie zaczął proponować wspólne inwestycje.

Film Wyłudził od kobiety ponad 110 000 złotych Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Wyłudził od kobiety ponad 110 000 złotych (format mp4 - rozmiar 12.76 MB)

Kobieta sukcesywnie dokonywała przelewu środków na konto podane przez 40 latka. Mężczyzna pod pretekstem zakupu auta, telefonu komórkowego oraz nieruchomości gruntowej wyłudził od kobiety łącznie ponad 110 000 złotych.

Jak ustalono w toku prowadzonych czynności, 46 – letnia pokrzywdzona jest jedną z kilku ofiar oszusta. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzany stosował powtarzalny schemat działania. 40 – latek nawiązywał kontakt z kobietami, posługując się fałszywymi danymi. Sprawca stwarzał pozory prowadzenia dobrze prosperującej firmy, a następnie spotykał się z kobietami i budował z nimi bliskie relacje, aby zdobyć pełne zaufanie i wzbudzić sympatię.

Sprawca usłyszał już zarzuty i został decyzją sądu tymczasowo aresztowany na okres 3 miesiecy. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o zachowanie ostrożności i świadome rozporządzanie własnym mieniem. Prosimy o nieprzekazywanie pieniędzy nieznanym osobom, czy tym, do których nie mamy pełnego zaufania. Nierozważne dysponowanie środkami finansowymi, może skutkować utratą życiowych oszczędności.

Podinspektor Kamil Gołębiowski / MG